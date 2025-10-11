Asia Curnis morta a 23 anni in incidente a Bolgare vicino Bergamo nello scontro frontale coinvolti 5 giovani
Asia Curnis ha perso la vita nell'incidente a Bolgare (Bergamo), rianimata sull’asfalto per oltre 45 minuti: è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni
Schianto a Bolgare (Bergamo): morta Asia Curnis, 23 anni. Gravissimo l'altro conducente suo coetaneo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/11/news/incidente_bolgare_bergamo_morta_asia_curnis_23_anni_gravissimo_altro_conducente_coetaneo-
Incidente a Bolgare, morta Asia Curnis, 23 anni: il frontale con un'auto in sorpasso, la sorella ferita e la corsa in ospedale - 30 lungo la strada provinciale 91 bis, probabilmente causato da un sorpasso azzardato dell'altra auto. Si legge su msn.com
Incidente tremendo, morta Asia Curnis, 23 anni: il frontale con un’auto in sorpasso. La sorella gravemente ferita - Una notte di dolore e sgomento a Bolgare, nel Bergamasco, dove una giovane di 23 anni, Asia Curnis, ha perso la vita in un terribile ... thesocialpost.it scrive