Asia Curnis morta a 23 anni in incidente a Bolgare vicino Bergamo nello scontro frontale coinvolti 5 giovani

Asia Curnis ha perso la vita nell'incidente a Bolgare (Bergamo), rianimata sull’asfalto per oltre 45 minuti: è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni

