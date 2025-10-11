Asfalti Brianza ricorso respinto | Adesso i rifiuti vanno rimossi
Asfalti Brianza dovrà rimuovere la montagna di rifiuti. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società contro la decisione del Tar, che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione del materiale dal bitumificio di via Per Imbersago, chiuso dal 2020. "Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato - ha commentato il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio -. Su questa vicenda siamo stati sempre molto determinati difendendo l’interesse pubblico e la tutela dell’ ambiente e della salute dei cittadini. Il pronunciamento della giustizia amministrativa conferma la strada intrapresa verso la risoluzione definitiva di una vicenda lunga e difficile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: asfalti - brianza
"Molestie alla popolazione per i gas e i vapori di Asfalti Brianza"
Asfalti Brianza condannata: "Dalle emissioni moleste di gas al grande deposito di rifiuti"
Asfalti Brianza, il Consiglio di Stato obbliga l'azienda a rimuovere i rifiuti
? Concorezzo, Asfalti Brianza dovrà smaltire la montagna di rifiuti nel bitumificio http://dlvr.it/TNbjQk #Concorezzo #AsfaltiBrianza #Rifiuti #Ambiente #GiustiziaAmbientale - X Vai su X
ASFALTI BRIANZA. IL CONSIGLIO DI STATO ORDINA LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI ILLEGALMENTE Apprendiamo che il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla proprietà di Asfalti Brianza. Questo pronuncia - facebook.com Vai su Facebook
Asfalti Brianza, ricorso respinto: "Adesso i rifiuti vanno rimossi" - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società ... Segnala ilgiorno.it
Concorezzo, Asfalti Brianza dovrà smaltire la montagna di rifiuti nel bitumificio - Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione presentata dalla società. Segnala msn.com