Asfalti Brianza dovrà rimuovere la montagna di rifiuti. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società contro la decisione del Tar, che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione del materiale dal bitumificio di via Per Imbersago, chiuso dal 2020. "Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato - ha commentato il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio -. Su questa vicenda siamo stati sempre molto determinati difendendo l’interesse pubblico e la tutela dell’ ambiente e della salute dei cittadini. Il pronunciamento della giustizia amministrativa conferma la strada intrapresa verso la risoluzione definitiva di una vicenda lunga e difficile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asfalti Brianza, ricorso respinto: "Adesso i rifiuti vanno rimossi"