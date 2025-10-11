Ascolti tv vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) – “Tale e Quale Show”, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.055.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto “Tradimento” su Canale5, che ha conquistato 2.086.000 spettatori con uno share del 15.1%. Terzo piazzamento della serata per “Shooter” su Italia 1, che ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

