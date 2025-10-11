Ascolti tv venerdì 10 ottobre | Tale e quale show 2025 Tradimento Propaganda Live

Tpi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv venerdì 10 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 10 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show 2025. Su Rai 2 65 – Fuga dalla terra. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Shooter. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 10 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv venerd236 10 ottobre tale e quale show 2025 tradimento propaganda live

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 10 ottobre: Tale e quale show 2025, Tradimento, Propaganda Live

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

ascolti tv venerd236 10RAI * “ASCOLTI TV” – 7/10 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 299 MILA SPETTATORI (29,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 268 MILA ... - Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 7 ottobre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: ... Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

ascolti tv venerd236 10Ascolti tv, Blanca vince la serata e il Grande Fratello perde punti. Porro-Giletti, chi fa meglio - Gli ascolti e i dati Auditel del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 10