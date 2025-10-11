Ascolti TV | Venerdì 10 Ottobre 2025 Tale e Quale vince col 20.5% vs Tradimento 15.1%

Nella serata di ieri, venerdì 10 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show ( qui il resoconto della terza puntata ) ha interessato 3.055.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.086.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 65 – Fuga dalla Terra intrattiene 506.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Shooter incolla davanti al video 1.173.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 FarWest segna 558.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.269.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 822.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 487. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 10 Ottobre 2025. Tale e Quale vince col 20.5% vs Tradimento 15.1%

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

Ascolti TV Total Audience | Venerdì 3 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+86K) cresce sempre più di tutti. Seguono La Forza di una Donna (+75K), Amici (+56K) e Il Paradiso (+55K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti #blob Venerdì 3 Ottobre 2025: 746.000 spettatori (4.2%) https://raiplay.it/video/2025/09/Blob---Puntata-del-03102025-10f067a4-5949-4b32-b964-a538ea39b835.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_Blob…. - X Vai su X

Ascolti TV 10 ottobre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna in access prime time e gli ascolti tv della prima serata ... Da fanpage.it

Ascolti tv del 10 ottobre, De Martino e Gerry Scotti sul filo del rasoio. Carlo Conti Re - In prima serata si sono sfidati “Tale e Quale Show” e “Tradimento”: gli ascolti. Riporta dilei.it