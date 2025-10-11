Ascoli Guiebre costretto allo stop Ecco le soluzioni per sostituirlo

Un’altra defezione in vista della prossima tappa casalinga che vedrà l’ Ascoli scendere in campo per sfidare il Pontedera. Domani al Del Duca, nell’incontro programmato con inizio alle 17.30 al segnale dell’arbitro Vogliacco di Bari, i bianconeri di Tomei non potranno contare su Guiebre. L’esterno sinistro, costretto a lasciare anzitempo il campo per via di un problema accusato nel finale della gara disputata e vinta col Bra (4-1), probabilmente dovrà restare out per qualche settimana. Nella giornata di ieri infatti il club di corso Vittorio Emanuele ha diramato un bollettino medico sulle condizioni del giocatore che nei giorni scorsi si era sottoposto a degli accertamenti per meglio valutare l’entità del suo infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

