Ascani alla mostra Deputate e Senatrici della Repubblica – Ruoli tempi e azione delle donne in Parlamento 1948-1992

ROMA – Mercoledì 15 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto viene inaugurata la mostra “Deputate e Senatrici della Repubblica – Ruoli, tempi e azione delle donne in Parlamento 1948-1992”. Interviene la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ascani alla mostra “Deputate e Senatrici della Repubblica – Ruoli, tempi e azione delle donne in Parlamento 1948-1992”

