Asaps almeno 12 vittime della strada in prima parte weekend

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono almeno dodici – fra cui le tre nello scontro frontale avvenuto nel Ferrarese – le vittime sulle strade italiane tra ieri e le 13 di oggi, secondo i dati in fase di elaborazione da parte dell' Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Nel primo fine settimana di ottobre, da venerdì 3 a domenica 5, le vittime della strada sono state 25 (16 automobilisti, tre motociclisti, 4 pedoni, un ciclista, un conducente di furgone), lo stesso numero del weekend precedente. Sono stati invece 1.043 i decessi in 981 incidenti nei fine settimana dei primi nove mesi del 2025: i morti in auto sono stati 380, in moto 399, in bicicletta 106, oltre a 127 pedoni e 31 persone che viaggiavano a bordo di veicoli pesanti.

