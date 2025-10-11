Arzano Napoli cavallo legato a un' auto e trascinato sull' asfalto | due denunciati

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'animale ferito è stato abbandonato e legato a un palo da due uomini poi fuggiti in macchina e successivamente individuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

arzano napoli cavallo legato a un auto e trascinato sull asfalto due denunciati

© Tgcom24.mediaset.it - Arzano (Napoli), cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: due denunciati

