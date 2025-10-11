Arzano cavallo trascinato sull’asfalto e abbandonato | denunciato ex consigliere comunale VIDEO
Due uomini denunciati ad Arzano, Rocky salvato dai vigili. Un episodio di crudeltà inaudita ha sconvolto la comunità di Arzano, in provincia di Napoli. Un cavallo, chiamato Rocky, è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto da un’auto a cui era legato con una corda, dopo essere caduto durante il traino insieme a un altro equino. Quando l’animale, esausto e ferito, è crollato a terra, i due uomini alla guida della vettura – tra cui un ex consigliere comunale di Arzano, già noto alle forze dell’ordine – non si sono fermati ad aiutarlo. Al contrario, lo hanno legato a un palo della pubblica illuminazione e si sono allontanati in auto, portando con sé l’altro cavallo rimasto illeso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: arzano - cavallo
Arzano, cavallo legato a un’auto: cade e viene trascinato per metri. Due denunciati
Trascina cavallo legato all’auto e poi lo abbandona, denunciato ex consigliere ad Arzano
Arzano, cavallo trascinato sull'asfalto e abbandonato: Rocky è stato salvato
Arzano (Napoli), cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: due denunciati #arzano #cavalli #11ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/arzano-napoli-cavallo-legato-auto-trascinato-asfalto-due-denunciati_104515415-202502k.shtml… - X Vai su X
Cavallo trascinato con l’auto: è successo oggi ad Arzano. Guardate! #stopviolenzasuglianimali - facebook.com Vai su Facebook
Cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: l'orrore ripreso in video, arrestati due uomini - Hanno legato due cavalli a un'auto trascinandoli per Arzano, in provincia di Napoli, fino a quando uno di loro non è caduto a terra, non riuscendo a tenere il passo con il veicolo, ... Come scrive leggo.it
Arzano. Cavallo trascinato con una corda a terra dall’auto, salvato dalla polizia locale - Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un’auto e legato da una corda, caduto a terra, é stato trascinato sull’asfalto riportando ... Segnala internapoli.it