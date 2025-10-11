Due uomini denunciati ad Arzano, Rocky salvato dai vigili. Un episodio di crudeltà inaudita ha sconvolto la comunità di Arzano, in provincia di Napoli. Un cavallo, chiamato Rocky, è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto da un’auto a cui era legato con una corda, dopo essere caduto durante il traino insieme a un altro equino. Quando l’animale, esausto e ferito, è crollato a terra, i due uomini alla guida della vettura – tra cui un ex consigliere comunale di Arzano, già noto alle forze dell’ordine – non si sono fermati ad aiutarlo. Al contrario, lo hanno legato a un palo della pubblica illuminazione e si sono allontanati in auto, portando con sé l’altro cavallo rimasto illeso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Arzano, cavallo trascinato sull’asfalto e abbandonato: denunciato ex consigliere comunale (VIDEO)