Artemisia riemerge una Samaritana | frammento in asta riapre il caso
Un nome attraversa silenziosamente i corridoi delle gallerie: Artemisia Gentileschi. In vista dell’asta del 14 e 15 ottobre a Brescia, un dipinto riemerso scuote studiosi e collezionisti: potrebbe essere l’eco di una storia ancora da completare, una nuova “Samaritana” capace di cambiare molte certezze. Un inedito che rimette in gioco la memoria Il palcoscenico è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: artemisia - riemerge
Ogni 22 settembre, quando l’aria si fa più fredda e la terra più silenziosa… Persefone torna nell’Oltretomba. Il sole si spegne, la natura si chiude in sé, e tutto si ferma. Demetra soffre, la terra geme, in attesa del suo ritorno. Ma quando Persefone riemerge dal b - facebook.com Vai su Facebook
Arte: un'altra Samaritana? Spunta un capolavoro perduto di Artemisia Gentileschi - È questa la domanda che agita il mondo del collezionismo e della storia dell’arte in vista dell’asta autunnale di Capitolium ... Scrive adnkronos.com