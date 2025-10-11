Artemisia riemerge una Samaritana | frammento in asta riapre il caso

Sbircialanotizia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nome attraversa silenziosamente i corridoi delle gallerie: Artemisia Gentileschi. In vista dell’asta del 14 e 15 ottobre a Brescia, un dipinto riemerso scuote studiosi e collezionisti: potrebbe essere l’eco di una storia ancora da completare, una nuova “Samaritana” capace di cambiare molte certezze. Un inedito che rimette in gioco la memoria Il palcoscenico è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

artemisia riemerge una samaritana frammento in asta riapre il caso

© Sbircialanotizia.it - Artemisia, riemerge una Samaritana: frammento in asta riapre il caso

In questa notizia si parla di: artemisia - riemerge

artemisia riemerge samaritana frammentoArte: un'altra Samaritana? Spunta un capolavoro perduto di Artemisia Gentileschi - È questa la domanda che agita il mondo del collezionismo e della storia dell’arte in vista dell’asta autunnale di Capitolium ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Artemisia Riemerge Samaritana Frammento