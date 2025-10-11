Arriva l' auto che simula il ribaltamento stradale | dove provarla
Toccare con mano cosa succede quando un veicolo si ribalta. Per comprendere le conseguenze del mancato rispetto delle regole della strada. È questo l'intento dell'iniziativa voluta dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Brugherio Mariele Benzi e che nella giornata di domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
