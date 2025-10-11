Arriva ArpaLaurea un’iniziativa per riportare e trattenere i talenti nel Salento

LECCE - Contro lo spopolamento e per valorizzare l’innovazione nata dalle idee dei giovani laureati, Arpal Puglia lancia “ArpaLaurea”, un’iniziativa sperimentale che mira a creare un ponte tra i talenti e il tessuto produttivo locale, partendo dall’Ambito di Lecce.Il progetto, presentato come un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: arriva - arpalaurea

ArpaLaurea: il progetto ARPAL per riportare i talenti in Salento attraverso l’innovazione - L’obiettivo è quello di censire idee innovative ad alto potenziale e avviare un confronto diretto tra talenti e tessuto produttivo ... Scrive leccesette.it