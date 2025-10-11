Arrestato uno spacciatore in via Capo Passero | fuggi-fuggi dopo l' avviso via radio dato dalle vedette

I carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato un pregiudicato catanese di 30 anni che spacciava, in pieno giorno, in via Capo Passero, bloccando le auto in transito per vendere marijuana, crack e cocaina. Gli investigatori dell'Arma hanno atteso il momento propizio per intervenire e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

