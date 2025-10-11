Arrestato uno spacciatore in via Capo Passero | fuggi-fuggi dopo l' avviso via radio dato dalle vedette
I carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato un pregiudicato catanese di 30 anni che spacciava, in pieno giorno, in via Capo Passero, bloccando le auto in transito per vendere marijuana, crack e cocaina. Gli investigatori dell'Arma hanno atteso il momento propizio per intervenire e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: arrestato - spacciatore
Spacciatore brontese in trasferta a Paternò: sorpreso con crack e marijuana ed arrestato
Blitz nella casa della droga. Arrestato spacciatore al Crocifisso
Vede i carabinieri e scappa: arrestato spacciatore
>>>Arrestato spacciatore a Volterra: trovati hashish e cocaina vicino a scuola Vai su Facebook
Fermato un altro “spacciatore insospettabile”: il quarto in pochi giorni - Il ragazzo, disoccupato, ha dichiarato di aver iniziato a vendere marijuana per affrontare le difficoltà economiche ... Scrive napolitoday.it
Trieste, arrestato spacciatore con mezzo chilo di cocaina: blitz della Polizia Locale nella movida - L’uomo, con precedenti penali, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare. Riporta rainews.it