Arrestato ad Avellino con cocaina e hashish | lunedì l’udienza di convalida
AVELLINO – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino dopo essere stato trovato in possesso di cinquanta grammi di cocaina e circa settecento grammi di hashish.L’operazione è avvenuta in via Padre Paolo Manna, dove la droga è stata rinvenuta all’interno di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: arrestato - avellino
Arrestato 37enne gambiano con hashish e marijuana ad Avellino
Hashish in tasca, bustine piene di droga a casa: pusher arrestato in piazza Kennedy ad Avellino
Avellino, giovane arrestato per funghi allucinogeni torna libero
A casa 3 quintali di droga, arrestato 38enne in Irpinia Maxi sequestro di droga a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino. La Guardia di Finanza ha trovato oltre trecento chili di sostanze stupefacenti e psicotrope durante un’operazione condotta dal Nucle - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, blitz antidroga in una casa: scoperti 800 grammi di hashish e cocaina, arrestato un 46enne - Un 46enne arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrati hashish e cocaina. virgilio.it scrive
Cocaina nella felpa e hashish sullo scaffale: lunedì la convalida davanti al Gip - Il quarantaseienne avellinese arrestato con cinquanta grammi di cocaina e circa settecento grammi di hashish dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza lunedì ... Come scrive irpinianews.it