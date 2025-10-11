Ravenna, 11 ottobre 2025 – Un drammatico episodio di violenza familiare è stato sventato nella notte dello scorso 9 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno tratto in arresto un minorenne responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei propri genitori. Come riporta la polizia, poco dopo le tre del mattino, una richiesta di aiuto al numero di emergenza ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto con la massima tempestività in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori: colpiti con un coltello mentre dormivano