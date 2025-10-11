Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori | colpiti con un coltello mentre dormivano

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 11 ottobre 2025 – Un drammatico episodio di violenza familiare è stato sventato nella notte dello scorso 9 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno tratto in arresto un minorenne responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei propri genitori. Come riporta la polizia, poco dopo le tre del mattino, una richiesta di aiuto al numero di emergenza ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto con la massima tempestività in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori colpiti con un coltello mentre dormivano

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori: colpiti con un coltello mentre dormivano

In questa notizia si parla di: arrestato - 14enne

Napoli, “cocaina rosa” e marijuana nei calzini: arrestato 14enne

Cocaina rosa e erba, 14enne arrestato da una volante

Spara ad un uccello che era entrato in casa, ma colpisce e uccide la figlia 14enne: arrestato il padre

Arrestato un 14enne per tentato omicidio pluriaggravato nei confronti dei genitori - Un drammatico episodio di violenza familiare è stato sventato nella notte dello scorso 9 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna, quando è stato tratto in arresto un minorenne, responsa ... Lo riporta ravennawebtv.it

arrestato 14enne tentato omicidioSequestrate due armi da taglio e un cellulare. Le ricerche online fanno pensare alla premeditazione - Tragedia sfiorata alla periferia di Ravenna, dove un quattordicenne si è scagliato contro i genitori nel sonno, colpendoli con un’arma da taglio. ravennaedintorni.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrestato 14enne Tentato Omicidio