Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori | colpiti con un coltello mentre dormivano
Ravenna, 11 ottobre 2025 – Un drammatico episodio di violenza familiare è stato sventato nella notte dello scorso 9 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno tratto in arresto un minorenne responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei propri genitori. Come riporta la polizia, poco dopo le tre del mattino, una richiesta di aiuto al numero di emergenza ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto con la massima tempestività in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arrestato - 14enne
Arrestato un 14enne per tentato omicidio pluriaggravato nei confronti dei genitori - Un drammatico episodio di violenza familiare è stato sventato nella notte dello scorso 9 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna, quando è stato tratto in arresto un minorenne, responsa ... Lo riporta ravennawebtv.it
Sequestrate due armi da taglio e un cellulare. Le ricerche online fanno pensare alla premeditazione - Tragedia sfiorata alla periferia di Ravenna, dove un quattordicenne si è scagliato contro i genitori nel sonno, colpendoli con un’arma da taglio. ravennaedintorni.it scrive