Arrestati per truffa nel Pordenonese avevano oggetti rubati a un anziano disabile a Trieste

Vengono arrestati dopo una truffa nel pordenonese e, da una perquisizione nella loro camera d’albergo, emergono anche dei beni che erano stati sottratti a un anziano con disabilità il giorno prima a Trieste. L’arresto è avvenuto a San Quirino dove la coppia di truffatori, un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Truffa del finto carabiniere ai danni di una 82enne, due catanesi arrestati

Bologna, due finti carabinieri rubano soldi e gioielli per 1mln € ad anziana, arrestati un 31enne e un 39enne italiani per truffa - VIDEO

Bologna, furto da un milione di euro a un’anziana grazie alla “truffa del finto carabiniere”: arrestati i responsabili

Truffa carte Pokémon da 24 mila euro: arrestati i due impostori - X Vai su X

Truffa del "finto maresciallo" a Carovigno: arrestati un napoletano e un foggiano (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Truffavano anziane sole tra Pordenonese e Trevigiano, arrestati - Un uomo e una donna colti in flagrante dai Carabinieri dopo essere riusciti a sottrarre 10 mila euro ad una anziana con il raggiro ... Segnala rainews.it

«Mamma mi servono 10mila euro per un farmaco», 95enne cade nella trappola, arrestata coppia di giovani truffatori seriali, lui prova a ingoiare una catenina d'oro - «Mamma sono tua figlia, sono in ospedale, mi hanno diagnosticato una malattia gravissima e l'unica cura è un costoso farmaco svizzero ma servono molti soldi. ilgazzettino.it scrive