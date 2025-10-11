Arrestati per truffa nel Pordenonese avevano oggetti rubati a un anziano disabile a Trieste

Triesteprima.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vengono arrestati dopo una truffa nel pordenonese e, da una perquisizione nella loro camera d’albergo, emergono anche dei beni che erano stati sottratti a un anziano con disabilità il giorno prima a Trieste. L’arresto è avvenuto a San Quirino dove la coppia di truffatori, un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestati - truffa

Truffa del finto carabiniere ai danni di una 82enne, due catanesi arrestati

Bologna, due finti carabinieri rubano soldi e gioielli per 1mln € ad anziana, arrestati un 31enne e un 39enne italiani per truffa - VIDEO

Bologna, furto da un milione di euro a un’anziana grazie alla “truffa del finto carabiniere”: arrestati i responsabili

arrestati truffa pordenonese avevanoTruffavano anziane sole tra Pordenonese e Trevigiano, arrestati - Un uomo e una donna colti in flagrante dai Carabinieri dopo essere riusciti a sottrarre 10 mila euro ad una anziana con il raggiro ... Segnala rainews.it

arrestati truffa pordenonese avevano«Mamma mi servono 10mila euro per un farmaco», 95enne cade nella trappola, arrestata coppia di giovani truffatori seriali, lui prova a ingoiare una catenina d'oro - «Mamma sono tua figlia, sono in ospedale, mi hanno diagnosticato una malattia gravissima e l'unica cura è un costoso farmaco svizzero ma servono molti soldi. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrestati Truffa Pordenonese Avevano