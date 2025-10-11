Arrestate 7 persone a Milano per spaccio | sequestrati 50 chili di droga un 29enne aveva 14mila euro negli slip

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Milano ha arrestato 7 persone per spaccio. Gli agenti hanno sequestrato in tutto circa 50 chili di droga, tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina. Un 29enne aveva nascosto 14mila euro negli slip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestate - persone

Fontivegge, rissa in strada. Cinque persone arrestate. Ora hanno l’obbligo di firma

Estorsione, tre persone arrestate a Bagnoli

Messina, 14 persone arrestate per traffico di droga e armi: clan Mangialupi smantellato dopo indagine della DDA

arrestate 7 persone milanoArrestate 7 persone a Milano per spaccio: sequestrati 50 chili di droga, un 29enne aveva 14mila euro negli slip - Gli agenti hanno sequestrato in tutto circa 50 chili di droga, tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina. fanpage.it scrive

arrestate 7 persone milanoMilano, 50 chili di droga e 20mila euro: la Polizia di Stato arresta 7 persone - Ieri la Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi volti al contrasto di spaccio di droga predisposti dalla Questura di Milano, ha arrestato sette persone, sei cittadini italiani e un albanese, ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestate 7 Persone Milano