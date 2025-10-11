Arrestate 7 persone a Milano per spaccio | sequestrati 50 chili di droga un 29enne aveva 14mila euro negli slip

La polizia di Stato di Milano ha arrestato 7 persone per spaccio. Gli agenti hanno sequestrato in tutto circa 50 chili di droga, tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina. Un 29enne aveva nascosto 14mila euro negli slip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

