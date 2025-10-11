Arpae cerca un collaboratore tecnico professionale a Piacenza | il concorso per un posto a tempo indeterminato
Arpae cerca un collaboratore tecnico professionale. Questo l’oggetto del concorso pubblico indetto dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia in Emilia-Romagna, per l’assunzione a tempo indeterminato per la copertura di un posto dell’area dei professionisti della salute e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: arpae - cerca
Arpa Lombardia Ufficiale . . Al via a Milano la VI edizione del Convegno Nazionale di Radarmeteorologia. Operatori e ricercatori provenienti da Università, centri di Ricerca, Agenzie Ambientali, servizi Meteorologici, Protezione Civile e mondo industriale si son - facebook.com Vai su Facebook