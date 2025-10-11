Arnautovic festeggia | Sono orgoglioso dei record ma l’obiettivo è questo qui! Serie A? Vince…
Inter News 24 Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, oggi alla Stella Rossa in Serbia, ha parlato a San Marino TV del record di gol raggiunto con l’Austria. Marko Arnautovic, ex attaccante dell’ Inter oggi in forza alla Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di San Marino TV dopo la vittoria per 10-0 contro San Marino nelle qualifcazioni ai Mondiali 2026, che oggi vedranno in campo anche l’Italia. La prestazione straordinaria della sua Austria lo ha visto protagonista con due gol, che hanno contribuito a scrivere una pagina di storia per il calcio austriaco. Arnautovic ha voluto, però, mantenere la giusta umiltà, esprimendo il suo rispetto per l’avversario e per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: arnautovic - festeggia
Con i quattro gol segnati ieri a San Marino, l'ex Inter Marko Arnautovic ha fatto la storia dell'Austria, arrivando a quota 45 gol con la nazionale. Pochi mesi fa anche Kylian Mbappé si è avvicinato al record della Francia, ad oggi ancora in mano a Giroud con 57 r - facebook.com Vai su Facebook
Arnautovic: “‘L’Inter è sempre nel mio cuore, spero che vinca il campionato” - L'attaccante austriaco, nuovo recordman di gol della sua Nazionale, ha parlato dopo il poker rifilato a San Marino ... msn.com scrive