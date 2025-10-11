Inter News 24 Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, oggi alla Stella Rossa in Serbia, ha parlato a San Marino TV del record di gol raggiunto con l’Austria. Marko Arnautovic, ex attaccante dell’ Inter oggi in forza alla Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di San Marino TV dopo la vittoria per 10-0 contro San Marino nelle qualifcazioni ai Mondiali 2026, che oggi vedranno in campo anche l’Italia. La prestazione straordinaria della sua Austria lo ha visto protagonista con due gol, che hanno contribuito a scrivere una pagina di storia per il calcio austriaco. Arnautovic ha voluto, però, mantenere la giusta umiltà, esprimendo il suo rispetto per l’avversario e per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Arnautovic festeggia: «Sono orgoglioso dei record, ma l'obiettivo è questo qui! Serie A? Vince…»