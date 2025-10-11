Arnau Martinez il prezzo scende e la Juve osserva per gennaio | così si può fare
Dall’interesse di agosto a quello possibile di gennaio: il ruolo di esterno destro è un buco da tappare nella prossima sessione di mercato Nonostante sia ancora imbattuta, le critiche alla Juventus dell’allenatore Igor Tudor non mancano. Cinque pareggi consecutivi, tra campionato e Champions League, hanno fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Arnau Martinez (Ansa) – Calciomercato.it Inevitabile, però, giudicare anche il lavoro del direttore generale Damien Comolli sul calciomercato estivo. Tanti buoni calciatori, ma due falle incredibili nella rosa di questa squadra: mancano un esterno destro e un centrocampista di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Calciomercato Milan, per la fascia destra spunta il nome di Arnau Martinez
Arnau Martinez Juve (Tuttosport), spunta questa nuovissima idea per la fascia! Cifre e dettagli della possibile operazione
Juventus, Arnau Martínez per il dopo Weah
La Juve accelera per Arnau Martinez: è lui il primo nome per la fascia destra - Con Timothy Weah ormai ai saluti – manca solo l'annuncio ufficiale del trasferimento – il club bianconero ha aperto un nuovo dossier di ...
Arnau Martinez, perché la Juve è intrigata: dal pianto Barcellona alla certezza - Messa da parte la delusione, inizia a formarsi mettendo in mostra le sue qualità da laterale moderno, con una duttilità che gli permette di giocare sia da terzino in una difesa a 4, che da esterno a ...