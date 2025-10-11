Dall’interesse di agosto a quello possibile di gennaio: il ruolo di esterno destro è un buco da tappare nella prossima sessione di mercato Nonostante sia ancora imbattuta, le critiche alla Juventus dell’allenatore Igor Tudor non mancano. Cinque pareggi consecutivi, tra campionato e Champions League, hanno fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Arnau Martinez (Ansa) – Calciomercato.it Inevitabile, però, giudicare anche il lavoro del direttore generale Damien Comolli sul calciomercato estivo. Tanti buoni calciatori, ma due falle incredibili nella rosa di questa squadra: mancano un esterno destro e un centrocampista di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arnau Martinez, il prezzo scende e la Juve osserva per gennaio: così si può fare