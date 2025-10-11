Armani | il segreto del minimalismo italiano che ha riscritto stile e design
Life&People.it Non solo vestiti, un linguaggio. Giorgio Armani, non ha solo ridefinito il prêt-à-porter ma ha plasmato un vero e proprio lifestyle globale che si estende fluidamente dalla passerella all’architettura ed il design d’interni. Lo stile del design firmato Armani, un’ode alla sottrazione e all’ eleganza discreta, è diventato canone estetico che, è tanto minimalista quanto profondamente umano. La rivoluzione silenziosa di “Re Giorgio”. Pochi stilisti possono affermare, dopo oltre trent’anni di carriera, di aver lasciato un’impronta così duratura, e ancor meno cambiare l’idea di come vestire il mondo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: armani - segreto
Giorgio Armani e la vita privata. L’amore segreto e il lutto per Galeotti, l’ultimo legame e il rimpianto dei figli: chi sono gli eredi del suo patrimonio
Il segreto della giacca destrutturata Armani: la rivoluzione che ha sedotto il mondo
Meloni svela il segreto del giuramento: quel tailleur blu di Armani simbolo del Made in Italy
Da qualche giorno sta facendo il giro del web il nome di Luigi Chiapparini, il secondo testimone presente quando Giorgio Armani ha consegnato il suo testamento “segreto”. Cosa sappiamo su di lui e per quale momento era lì in un momento tanto importante? Vai su Facebook
La Settimana di Altalex, #IntelligenzaArtificiale: deleghe al Governo e uso generativo di opere d'arte. Inoltre, il #licenziamento intimato con sistemi di messaggistica istantanea, il #testamento segreto di #GiorgioArman, #Eccessodipotere - X Vai su X
Armani, ambasciatore del miglior stile italiano e nel fare impresa - Si tramanda che i Navajo lasciassero dei punti imperfetti nel creare i loro tappeti, per evitare che l’anima del tessitore rimanesse imprigionata. Come scrive ilsole24ore.com
Armani, ecco la camera ardente: nel buio, le lanterne, la musica di Einaudi e la commozione di tutti - Tra marzo ed aprile ha depositato due testamenti di cui lui solo, fino a l'altro ieri, conosceva il contenuto. Riporta lastampa.it