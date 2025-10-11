Armani | il segreto del minimalismo italiano che ha riscritto stile e design

Life&People.it Non solo vestiti, un linguaggio. Giorgio Armani, non ha solo ridefinito il prêt-à-porter ma ha plasmato un vero e proprio lifestyle globale che si estende fluidamente dalla passerella all’architettura ed il design d’interni. Lo stile del design firmato Armani, un’ode alla sottrazione e all’ eleganza discreta, è diventato canone estetico che, è tanto minimalista quanto profondamente umano. La rivoluzione silenziosa di “Re Giorgio”. Pochi stilisti possono affermare, dopo oltre trent’anni di carriera, di aver lasciato un’impronta così duratura, e ancor meno cambiare l’idea di come vestire il mondo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it