Argentina Venezuela 1-0 c’è anche lo zampino di Lautaro | la prestazione del capitano dell’Inter

11 ott 2025

Inter News 24 nell’amichevole di questa notte. Lautaro Martínez ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 1-0 dellArgentina contro il Venezuela in amichevole, contribuendo al successo con un assist decisivo. Il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni ha scelto di schierare Lautaro e Julián Álvarez come coppia d’attacco, e i due centravanti, rispettivamente dell’ Inter e dell’ Atletico Madrid, sono stati protagonisti dell’azione che ha portato al gol. Dopo uno scambio tra i due, Lautaro Martínez ha servito un assist perfetto per Giovani Lo Celso, che ha battuto il portiere venezuelano Contreras al 31? del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

