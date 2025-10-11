Argentina Venezuela 1-0: assist di Lautaro, Nico Paz è puro show. L’Albiceleste, già al Mondiale, si conferma in amichevole In una serata dal sapore quasi estivo a Miami, un’Argentina in versione sperimentale ma non per questo meno dominante ha superato per 1-0 il Venezuela in un’amichevole di preparazione al prossimo Mondiale. A decidere la sfida dell’Hard Rock Stadium è stata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina-Venezuela 1-0: assist di Lautaro, Nico Paz è puro show