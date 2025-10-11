Arezzo vittoria miracolosa | tre punti senza mai tirare in porta

L’Arezzo compie anche miracoli. Riesce infatti a conquistare i tre punti senza, praticamente, mai tirare in porta. Partita difficile per la squadra di Bucchi contro un Gubbio determinato, tosto, volitivo e ben messo in campo da Di Carlo. A decidere le sorti della gara è l’errore clamoroso dell’estremo difensore eugubino dopo appena un minuto di gioco. Il solito passaggio all’indietro, ormai tema dominante in tutte le categorie — dalla Serie A alle partitelle tra scapoli e ammogliati — si rivela fatale. La palla arriva a Bagnolini che, invece di liberarsene subito, tergiversa davanti alla propria porta. 🔗 Leggi su Lortica.it

