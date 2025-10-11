arezzo incubo nella notte fidanzatini aggreditida un incappucciato

Arezzo, 11 ottobre 2025 – “Mamma, se è così io non voglio più uscire di casa”. Lui ha 24 anni, il naso spaccato, il volto pieno di sangue. Si sfoga con la madre che lo sta medicando: è terrorizzato. Ha paura ma soprattutto è arrabbiato. Era uscito di casa con la fidanzata, una ragazza di 21 anni. È giovedì sera, zona centrale della città. Il weekend è alle porte e la coppia di fidanzati ha in programma di finire la serata a casa di amici. Una serata tranquilla. E invece no. L’errore? Aver parcheggiato la macchina nel punto sbagliato. L’indirizzo dell’appartamento dove li aspettano gli amici è nel quartiere Saione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

