Arezzo di misura e di rigore con il Gubbio per allungare la striscia

Arezzo – Gubbio 1-0 AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi (45’ De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (69’ Iaccarino), Chierico (69’ Meli); Djamanca (75’ Dell’Aquila), Cianci (75? Ravasio), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta. Allenatore: Bucchi. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (83’ Ghirardello), Carraro, Djankpata (83’ Niang), Podda (60’ La Mantia); Saber(73’ Minta); Spina (60’ Tentardini), Tomassini. A disposizione: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Conti. Allenatore: Di Carlo. ARBITRO: Gianquinto di Parma RETI: 4’rig. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

