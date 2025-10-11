Arezzo ancora 1-0 | cuore difesa e carattere piegano il Gubbio
Uno a zero, due a zero, uno a zero. Che il Gubbio ci faccia sempre soffrire è vero, ma di gol ne avevamo segnati due — poi “varrati” a uno. I lupi di Di Carlo si sono confermati squadra fisica, veloce e determinata, ma se guardiamo ai tiri nello specchio, solo due — parati e respinti da Venturi, poi liberati da Chiosa — e poco altro, se non lanci lunghi a scavalcare il nostro centrocampo. Noi, invece, abbiamo messo in campo cuore, anima e una difesa attenta come non mai. Il gol, l’unico, arriva subito: Tavernelli pressa il portiere Bagnolini, che con i piedi sbaglia clamorosamente e lo colpisce in area piccola. 🔗 Leggi su Lortica.it
