Apu Udine-Virtus Bologna 80-82 | i bianconeri sfiorano un' epica rimonta
L'Apu Udine esce sconfitta contro la Virtus Bologna all'esordio casalingo in una sfida palpitante e riaperta nel finale. Nonostante l'Apu si porti a +4 all'overtime, sullo scadere Edwards la decide.Il copione della garaLa Virtus è reduce da un tour de force visti gli impegni europei di Eurolega. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
