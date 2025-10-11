Apple l' azienda disposta a pagare 2 milioni di dollari se trovi questo bug
Una cifra da capogiro che fa già gola a chi in questo settore è competente: la Apple ha promesso una ricompensa di ben due milioni di dollari a chi riuscirà a evitare l'attacco di bug sui propri dispositivi iPhone rivelando le violazioni che avvengono sui telefoni, in particolare quelli che si chiamano "attacchi zero-click" che si possono cioè effettuare a distanza. Cos'è "Bug bounty". La cifra, già elevatissima, potrà addirittura lievitare ancora fino ad arrivare a cinque milioni di dollari con l'introduzione di ulteriori bonus per chi sarà bravo a scoprire le varie falle del sistema. Gli esperti sottolineano il fatto che queste cifre da capogiro evidenziano come Apple, negli ultimi tempi, sia evidentemente diventata più vulnerabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: apple - azienda
"Hanno copiato la nostra matita", la battaglia di una piccola azienda vicentina contro Apple
Apple guarda già al dopo Cook: i rumor puntano su John Ternus come nuovo CEO Esperto di hardware, è la figura giusta per guidare l’azienda nell’evoluzione futuristica tra #AI e wearable. Il suo ruolo di primo piano nei lanci recenti rafforza la sua candid Vai su Facebook
Apple ha acquisito IC Mask Design, azienda irlandese specializzata nei layout di circuiti integrati. La notizia emerge da un elenco UE aggiornato dai "gatekeeper" secondo il Digital Markets Act. #Apple #Acquisizioni #TechNews - X Vai su X
Apple, l'azienda disposta a pagare 2 milioni di dollari se trovi questo bug - Cifre da capogiro per chi sarà in grado di rendere invulnerabili i prodotti Apple, in particolare gli smartphone: ecco le ricompense e i nuovi sistemi per evitare l'insorgere di spyware ... Segnala ilgiornale.it
Apple disposta a sborsare miliardi per sistemare il ritardo nell’Ai - Apple si dice pronta anche a grandi acquisizioni, sborsando quindi miliardi, per rafforzare il proprio impegno sull’intelligenza artificiale. Secondo macitynet.it