Una cifra da capogiro che fa già gola a chi in questo settore è competente: la Apple ha promesso una ricompensa di ben due milioni di dollari a chi riuscirà a evitare l'attacco di bug sui propri dispositivi iPhone rivelando le violazioni che avvengono sui telefoni, in particolare quelli che si chiamano "attacchi zero-click" che si possono cioè effettuare a distanza. Cos'è "Bug bounty". La cifra, già elevatissima, potrà addirittura lievitare ancora fino ad arrivare a cinque milioni di dollari con l'introduzione di ulteriori bonus per chi sarà bravo a scoprire le varie falle del sistema. Gli esperti sottolineano il fatto che queste cifre da capogiro evidenziano come Apple, negli ultimi tempi, sia evidentemente diventata più vulnerabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apple, l'azienda disposta a pagare 2 milioni di dollari se trovi questo bug