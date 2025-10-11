Appennino cesenate e forlivese | quattro milioni di euro per istruzione sanità e mobilità contro lo spopolamento

Far crescere l’Appennino e rilanciare lo sviluppo e i servizi scolastici, sanitari e di mobilità nelle aree interne. Sono gli assi fondamentali della strategia nazionale aree interne (Snai) che punta al miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi nelle comunità di questi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: appennino - cesenate

Anche i rifugi dell'Appennino cesenate nel mirino dei Nas, maxi sequestro di carne: "Deiezioni di topi e un congelatore nel bagno"

Queste le precipitazioni di oggi: valori superiori ai 20 mm sul crinale attorno ai 10 mm su restate appennino, provincia di Rimini e Ravennate non costiero. accumuli più scarsi su restante litorale e su Cesenate, Forlivese e Faentino. Nessun problema ins - facebook.com Vai su Facebook

Forlì-Cesena, sei progetti di sviluppo per l’Appennino contro lo spopolamento - X Vai su X

Appennino forlivese. Un gioiello da scoprire. Tra sentieri e sagre il cuore dell’entroterra - Boschi secolari, borghi medievali, acque limpide e tradizioni: l’Appennino forlivese è un territorio che si offre con discrezione, da scoprire con passo lento. Segnala ilrestodelcarlino.it

Appennino, il ritorno delle aquile reali: “Sono quattro coppie, così le proteggiamo dalla curiosità” - A caccia (figurata) di aquile reali, che oggi si tengono sdegnosamente nascoste, impassibili ai binocoli e cannocchiali puntati contro pareti inaccessibili ai terrestri. Come scrive bologna.repubblica.it