Appalti e affari 17 indagati | il sistema marcio dell’arsenale militare di La Spezia

Lidentita.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagati vertici militari della struttura e imprenditori: fatture sospette, gare truccate e lavori fittizi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

