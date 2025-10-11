Appalti accordo Comune-sindacati | Qualità e stipendi da tutelare
Comune e sindacati siglano un accordo sugli appalti che tutela la qualità e i salari dei lavoratori. L’intesa è stata siglata con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, e Uil di Milano. Tra i punti principali del documento figurano il contrasto alle gare al massimo ribasso e la promozione dell’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: strumenti fondamentali per garantire qualità, equità e sicurezza nei rapporti di lavoro. Per prevenire il lavoro irregolare, il protocollo prevede la verifica del rispetto del costo del lavoro e introduce la clausola sociale, che impone l’assunzione di tutto il personale precedentemente impiegato, a parità di diritti e tutele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: appalti - accordo
L’Europa e l’idea di dare priorità ai prodotti “made in Eu” (purché green) negli appalti pubblici. La proposta che mette quasi d’accordo Pd e FdI
ROVAGNATI: un nuovo accordo a favore dei lavoratori della logistica in appalto - facebook.com Vai su Facebook
È possibile, nell’ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori e servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale? La norma consente di fissare una franchigia temporale iniziale? Risponde il MIT @LavoriPubblici https://lavorip - X Vai su X
Appalti, accordo Comune-sindacati: "Qualità e stipendi da tutelare" - Comune e sindacati siglano un accordo sugli appalti che tutela la qualità e i salari dei lavoratori. Secondo msn.com
Appalti, patto Comune-sindacati: "Legalità e qualità del lavoro" - Legalità, trasparenza, continuità occupazionale e sicurezza: accordo Comune- Si legge su ilgiorno.it