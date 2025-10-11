Appalti accordo Comune-sindacati | Qualità e stipendi da tutelare

Comune e sindacati siglano un accordo sugli appalti che tutela la qualità e i salari dei lavoratori. L’intesa è stata siglata con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, e Uil di Milano. Tra i punti principali del documento figurano il contrasto alle gare al massimo ribasso e la promozione dell’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: strumenti fondamentali per garantire qualità, equità e sicurezza nei rapporti di lavoro. Per prevenire il lavoro irregolare, il protocollo prevede la verifica del rispetto del costo del lavoro e introduce la clausola sociale, che impone l’assunzione di tutto il personale precedentemente impiegato, a parità di diritti e tutele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

