Anziano muore dopo un volo dalla finestra la compagna trovata senza vita in casa | tragedia alla periferia di Mirandola

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presunto caso di omicidio suicidio. Siamo alla periferia di Mirandola, nel Modenese, dove intorno alle ore 8.30 di sabato mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni che si sarebbe gettato dal terzo piano della propria abitazione. All'interno la polizia ha trovato anche. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anziano - muore

Anziano in bici investito da auto muore dopo 20 giorni di agonia: era ricoverato al San Giovanni Bosco

Tragedia a Capri, anziano muore in attesa dell'ambulanza: era impegnata altrove

Lumezzane, anziano di 83 anni muore investito da un camion mentre sta attraversando la strada

Anziano muore dopo un volo dalla finestra, la compagna trovata senza vita in casa: tragedia alla periferia di Mirandola - 30 di sabato mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni che si ... Lo riporta today.it

Picchia anziano, poi lo denuncia per scampare l’arresto: l’uomo muore poco dopo il pestaggio - Aggiornamento: non ce l'ha fatta l'anziano che nella giornata di ieri è stato picchiato selvaggiamente da un uomo di 47 anni. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Anziano Muore Dopo Volo