Anziano muore dopo un volo dalla finestra la compagna trovata senza vita in casa | tragedia alla periferia di Mirandola
Un presunto caso di omicidio suicidio. Siamo alla periferia di Mirandola, nel Modenese, dove intorno alle ore 8.30 di sabato mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni che si sarebbe gettato dal terzo piano della propria abitazione. All'interno la polizia ha trovato anche. 🔗 Leggi su Today.it
