È indagata per il reato di abbandono di persone incapaci aggravato dall’evento della morte la badante di Elena Panettere, l’anziana di 85 anni morta all’ospedale Maggiore dopo cinque giorni di agonia dopo essersi ustionata gravemente nel suo appartamento di via Panigale. L’assistente domestica, di origini moldave, incensurata e regolare sul territorio, viveva con la signora affetta da demenza senile e rimasta vedova circa tre mesi fa. Per capire come la vittima si sia provocata le bruciature e ricostruire cosa sia esattamente accaduto in quelle quattro mura lo scorso venerdì mattina, è stata disposta l’autopsia, mentre la badante, che fa questo mestiere da vent’anni, è finita nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana ustionata in casa. Indagata la sua badante: "L’ha lasciata da sola"