Anziana truffata con la tecnica del ' finto incidente' | intervento dei carabinieri decisivo
Ancora una truffa con la tecnica del finto incidente e del finto maresciallo in Liguria. Provvidenziale intervento dei carabinieri, quelli veri, che hanno identificato e denunciato a piede libero un 36enne italiano venerdì sera.Truffata una donna anzianaRiavvolgiamo il nastro e andiamo a Rapallo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: anziana - truffata
Anziana truffata e rapinata in casa con la scusa dell’incidente: due arresti
Furto milionario a Bologna, anziana truffata da finti carabinieri: il video del raggiro
Vigevano, anziana truffata per una falsa eredità via social: versati 20mila euro
*Pastena, anziana truffata: rubati soldi e fiducia* ? Una donna di 80 anni derubata dopo aver dato indicazioni stradali Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #donna #pastena #anziana #soldi #anni #dopo #conto #carta - facebook.com Vai su Facebook
Murlo, anziana truffata con la tecnica del “finto carabiniere”: arrestati due uomini https://gazzettadisiena.it/murlo-anziana-truffata-con-la-tecnica-del-finto-carabiniere-arrestati-due-uomini/… - X Vai su X
Finto carabiniere truffa anziana: arrestato sul treno per Napoli - 2025 hanno denunciato in stato di libertà un 36enne italiano ritenuto gravemente indiziato di aver commesso una truffa ai danni di ... Lo riporta primocanale.it
Anziana truffata dal finto maresciallo, in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani campani di 19 e 23 anni, pedinati dalla polizia per quasi settanta chilometri. lanazione.it scrive