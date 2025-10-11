Anziana scippata tutto il paese si mobilita per risarcirla raccogliendo fondi con una lezione di autodifesa

Chietitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'anziana scippata con violenza e l'intera comunità che si mobilita per mostrarle vicinanza concreta tramite il risarcimento di quanto le hanno portato via. Accade a Monteodorisio, dove è stata organizzata una lezione di difesa personale aperta alla cittadinanza, con l'obiettivo di raccogliere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

