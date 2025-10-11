Antropova scatenata | Scandicci scappa poi resiste al ritorno di Perugia
Nell'anticipo della seconda giornata di A-1 le toscane chiudono la pratica nonostante un calo di tensione al terzo e quarto set, ma evitano il tie break resistendo al ritorno delle ospiti trascinate da Williams. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: antropova - scatenata
Antropova scatenata: Scandicci scappa, poi resiste al ritorno di Perugia - 1 le toscane chiudono la pratica nonostante un calo di tensione al terzo e quarto set, ma evitano il tie break resistendo al ritorno delle ospiti trascinate d ... Scrive msn.com
Antropova sale in cattedra. Omag Mt ko con Scandicci - SCANDICCI SAN GIOVANNI: Bracchi 8, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi, Kochurina 17, Tellone (L), Panetoni (L), Caruso 2, Nardo 8 ... Riporta ilrestodelcarlino.it