Antropova scatenata | Scandicci scappa poi resiste al ritorno di Perugia

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'anticipo della seconda giornata di A-1 le toscane chiudono la pratica nonostante un calo di tensione al terzo e quarto set, ma evitano il tie break resistendo al ritorno delle ospiti trascinate da Williams. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antropova sale in cattedra. Omag Mt ko con Scandicci - SCANDICCI SAN GIOVANNI: Bracchi 8, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi, Kochurina 17, Tellone (L), Panetoni (L), Caruso 2, Nardo 8 ... Riporta ilrestodelcarlino.it

