Antipasti misti per tutti? anche no Breve elogio del libero arbitrio a tavola
Tra bruschette contese e carciofi in custodia collettiva, la dittatura del “mettiamo tutto al centro” continua a imperversare. E chi si oppone è un eretico del gusto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: antipasti - misti
La domenica sera è fatta per rilassarsi e gustare il mare a tavola! Da Villa Oliva ti aspetta il nostro menù di pesce a soli 28€: 4 antipasti misti 1 primo piatto 1 secondo Dessert finale 1 acqua, 1 calice di vino oppure 1 bibita analcolica a scelta Tutto i Vai su Facebook