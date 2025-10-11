Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre il racconto di Virginia Mihajlovic

Dilei.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre torna un nuovo appuntamento con  Verissimo, il talk del weekend condotto da  Silvia Toffanin, che anche questa settimana accoglierà nel suo salotto televisivo gli ospiti più attesi del momento. Come di consueto, si tratta solo del primo appuntamento con il programma di Canale5 che da qualche anno è proposto per l’intero fine settimana. Verissimo, le anticipazioni dell’11 ottobre. Tra gli ospiti più attesi c’è  Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Siniša Mihajlovi?. Dopo un periodo segnato dal dolore per la perdita del padre, la giovane donna ritrova oggi una dimensione di serenità accanto ai suoi due bambini,  Violante e Leone Siniša. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni verissimo dell821711 ottobre il racconto di virginia mihajlovic

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic

In questa notizia si parla di: anticipazioni - verissimo

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Anticipazioni Verissimo del 13 settembre, i primi ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo ospiti di silvia toffanin: anticipazioni della puntata del 13 settembre 2025

anticipazioni verissimo dell821711 ottobre“Verissimo”: anticipazioni e ospiti della puntata dell’11 ottobre - Scopriamo gli ospiti della puntata di “Verissimo” di sabato 11 ottobre: Roberta Rei, Virginia Mihajlovic, Clara e Seray Kaya tra racconti personali, musica e serie tv. Riporta 105.net

anticipazioni verissimo dell821711 ottobreVerissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: da Clara a Ornella Muti fino alla coppia Cirrincione e Cerioli - Due puntate ricche di emozioni e di grandi ospiti attendono i telespettatori di Canale 5, sabato 11 ottobre ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Verissimo Dell821711 Ottobre