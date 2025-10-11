Another Love anticipazioni dal 13 al 17 ottobre della serie tv turca Mediaset Infinity

La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre –  si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 13 al 17 ottobre. Anticipazioni settimanali Another Love: Irfan si salva. Il piano elaborato da Dogan per uccidere Irfan fallisce, e all’ultimo minuto due agenti riescono a salvare l’uomo dalle fiamme. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

In questa notizia si parla di: another - love

