La sala stampa della Santa sede ha annunciato che, martedì 14 ottobre 2025, Papa Leone si recherà in visita ufficiale al Palazzo del Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il loro ultimo incontro risale al 6 giugno, quando il capo dello Stato si recò in udienza in Vaticano. Prima ancora, il 18 maggio aveva partecipato alla messa di inizio pontificato e aveva poi salutato il neo pontefice nella Basilica vaticana al termine della celebrazione. Quello del 14 ottobre sarà dunque il loro terzo incontro. L’ultima visita di un Papa al Colle risale al 2017. È dal 2017 che un Papa non si reca al Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Annunciata visita ufficiale del Papa al Quirinale