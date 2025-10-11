Annalisa folla a Bologna per l’instore Ma io sono fuoco
Bologna, 11 ottobre 2025 - Un pomeriggio di attesa e musica. Sabato 11 ottobre Annalisa è stata protagonista dell’evento “Ma io sono fuoco Art Gallery & Instore Bologna” presso via Galliera, attirando centinaia di fan. In Piazzetta della Pioggia si è formata una fila lunghissima, che ha attraversato tutta la via fino a Riva di Reno. Centinaia di ragazzi e ragazze, molti arrivati anche da fuori regione, hanno atteso ore stringendo tra le mani dischi e gadget da autografare. Tra cori improvvisati e selfie sotto i portici, l’atmosfera è stata quella di una festa collettiva. Il 10 dicembre la regina del pop italiano sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: annalisa - folla
A Livorno, Matteo Salvini si aspettava il bagno di folla, i selfie, gli applausi. E invece ad accoglierlo ha trovato circa duecento persone che, in perfetta sincronia, gli hanno cantato “scemo, scemo” e “Salvini, levati di c*lo”. Grazie, Livorno. - facebook.com Vai su Facebook
Lacrimogeni sulla folla per il traffico che ostacola le deportazioni #ICE #Chicago - X Vai su X