Bologna, 11 ottobre 2025 - Un pomeriggio di attesa e musica. Sabato 11 ottobre Annalisa è stata protagonista dell’evento “Ma io sono fuoco Art Gallery & Instore Bologna” presso via Galliera, attirando centinaia di fan. In Piazzetta della Pioggia si è formata una fila lunghissima, che ha attraversato tutta la via fino a Riva di Reno. Centinaia di ragazzi e ragazze, molti arrivati anche da fuori regione, hanno atteso ore stringendo tra le mani dischi e gadget da autografare. Tra cori improvvisati e selfie sotto i portici, l’atmosfera è stata quella di una festa collettiva. Il 10 dicembre la regina del pop italiano sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annalisa, folla a Bologna per l’instore “Ma io sono fuoco”