Anna Sawai star di Shogun sarà l' interprete di Yoko Ono nei film sui Beatles?

Le fonti di Variety sostengono che i produttori starebbero concludendo le trattative con le attrici scelte per i ruoli delle mogli di John Lennon e Ringo Starr. L'ambizioso progetto dedicato alla storia dei Beatles sta trovando negli ultimi giorni le sue protagoniste femminili. Secondo le recenti indiscrezioni apparse online, tra i nomi che saranno coinvolti nella produzione ci saranno anche Anna Sawai e Aimee Lou Wood. Le attrici dovrebbero apparire nei quattro film, ognuno dedicato a uno dei membri dell'iconica band britannica, ma non in tutti saranno una presenza centrale. Il coinvolgimento delle due star Secondo le fonti di Variety, Anna Sawai (conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Sh?gun) dovrebbe avere il ruolo di Yoko Ono, l'artista e cantautrice che ha sposato John Lennnon ed è stata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anna Sawai, star di Shogun, sarà l'interprete di Yoko Ono nei film sui Beatles?

L’attrice Anna Sawai: «Non illudetevi di conoscere noi giapponesi»

Beatles: Anna Sawai e Aimee Lou Wood saranno Yoko Ono e Pattie Boyd

UPDATE: Sam Mendes ha trovato anche il cast femminile per il suo "4-film event" dedicato a THE BEATLES. Come conferma Variety, oltre a Saoirse Ronan (Linda McCartney), ecco anche Mia McKenna-Bruce (Maureen Starkey), Anna Sawai (Yoko Ono) e Ai

Il cast comprenderà anche Anna Sawai, Aimee Lou Wood e Mia McKenna-Bruce nei panni rispettivamente di Yoko Ono, Pattie Boyd e Maureen Starkey.

