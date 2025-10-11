Anna Sawai star di Shogun sarà l' interprete di Yoko Ono nei film sui Beatles?

Movieplayer.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fonti di Variety sostengono che i produttori starebbero concludendo le trattative con le attrici scelte per i ruoli delle mogli di John Lennon e Ringo Starr. L'ambizioso progetto dedicato alla storia dei Beatles sta trovando negli ultimi giorni le sue protagoniste femminili. Secondo le recenti indiscrezioni apparse online, tra i nomi che saranno coinvolti nella produzione ci saranno anche Anna Sawai e Aimee Lou Wood. Le attrici dovrebbero apparire nei quattro film, ognuno dedicato a uno dei membri dell'iconica band britannica, ma non in tutti saranno una presenza centrale. Il coinvolgimento delle due star Secondo le fonti di Variety, Anna Sawai (conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Sh?gun) dovrebbe avere il ruolo di Yoko Ono, l'artista e cantautrice che ha sposato John Lennnon ed è stata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

