Anita Mazzotta lascia la casa del Grande Fratello | ecco il motivo

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale del programma. Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello. La notizia è stata confermata oggi, sabato 11 ottobre, attraverso i canali ufficiali del reality show in onda su Canale 5. Gli autori del programma hanno spiegato che la concorrente ha deciso di abbandonare temporaneamente il gioco per una ragione ben precisa. I motivi dell’uscita. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Grande Fratello, Anita ha lasciato la casa per “motivi familiari”, senza però fornire ulteriori dettagli. Al momento non è chiaro se la 26enne potrà rientrare nel programma condotto da Simona Ventura, o se la sua avventura televisiva si sia conclusa definitivamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

