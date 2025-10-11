Anita Mazzotta lascia la casa del Grande Fratello 2025 | perchè? L’annuncio ufficiale
Primo colpo di scena al Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta ha lasciato la casa. L’annuncio ufficiale sui profili social del reality show condotto da Simona Ventura che ha chiarito i motivi che hanno costretto la concorrente ad abbandonare il programma. Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta fuori dalla Casa. Anita Mazzotta fuori dalla casa del Grande Fratello 2025. La concorrente ha dovuto abbandonare il gioco per motivi familiari come chiarito dai profili social ufficiali del reality show di Canale 5. “ Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di Grande Fratello per motivi familiari ” – si legge sulle pagine social del GF. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
