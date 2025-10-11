Anita Mazzotta lascia il Grande Fratello 2025 | per la madre?

Anita Mazzotta, piercer e tatuatrice di 26 anni ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello 2025. Una notizia che ha colto i telespettatori di sorpresa. Il comunicato ufficiale Mediaset parla solo di “motivi familiari”. In queste ultime ore sui si è subito diffusa l’ipotesi che alla base dell’uscita ci siano le condizioni di salute della madre, figura centrale nella vita della concorrente originaria di Brindisi classe 1999. Ma chi è la madre di Anita Mazzotta del GF? Il racconto. Durante le settimane trascorse all’interno del reality show di Canale 5, Anita aveva più volte parlato del suo rapporto con la madre, un legame costruito nel tempo dopo anni difficili. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

