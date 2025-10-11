Le ultime notizie ufficiali del Grande Fratello annunciano il ritiro di Anita Mazzotta, che ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. Una dei concorrenti più amati di questa edizione e, al momento, probabilmente quella più apprezzata dal pubblico che segue il reality show esce di scena. Non si tratta di un’indiscrezione, bensì di una notizia vera e ufficiale. Infatti, a parlare è proprio il programma condotto da Simona Ventura, che ha usato i propri canali web per fare questo importante annuncio. Ma perché Anita ha lasciato la Casa? Tornerà in gioco? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello: perché e tornerà? Cosa sappiamo