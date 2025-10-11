Anita Mazzotta abbandona il Grande Fratello

Primo abbandono nella Casa del Grande Fratello. Nel primo pomeriggio, Anita Mazzotta ha lasciato il reality show per degli imprecisati motivi familiari, spiazzando tutti i suoi coinquilini. Al momento non è stata resa nota la ragione per la quale la piercer di Castelfranco Veneto ha varcato la porta rossa. Tuttavia, dai dialoghi degli altri concorrenti si evince che l’uscita potrebbe essere legata ai problemi di salute della madre della concorrente. Speriamo sempre in bene sono le parole di conforto che il pugile Matteo Azzali ha riservato ai propri compagni, visibilmente scossi dall’uscita improvvisa di Anita, risultata la concorrente più votata dal pubblico lo scorso lunedì nel televoto del preferito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Anita Mazzotta abbandona il Grande Fratello

In questa notizia si parla di: anita - mazzotta

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale

Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta new entry. Il commento della Ventura: “Ha la sua storia scritta sulla pelle”

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di #GrandeFratello per motivi familiari. - X Vai su X

Si chiama Anita Mazzotta è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Cosa sappiamo su di lei - facebook.com Vai su Facebook

Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello: perché ha attraversato la porta rossa - Anita Mazzotta è la prima concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura a vedersi costretta a lasciare la casa ... Secondo fanpage.it

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello: i motivi - Pochi minuti fa la produzione del Grande Fratello 2025 ha annunciato che Anita Mazzotta lascia il reality per motivi familiari, e che potrebbe trattarsi di un addio definitivo. Si legge su ultimenotizieflash.com