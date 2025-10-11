Addio improvviso nella Casa: ecco perché Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello, e cosa accadrà nella prossima puntata Cosa può spingere una concorrente a lasciare all’improvviso il Grande Fratello? Dietro le quinte, qualcosa di forte ha colpito il cuore della casa. Anita Mazzotta ha lasciato il gioco. Di colpo. Chiamata in confessionale, è sparita senza fare ritorno. Nessun saluto, nessuna spiegazione in diretta. Un addio improvviso che ha lasciato i coinquilini sconvolti. Dopo di lei, uno ad uno, tutti i concorrenti sono stati chiamati in confessionale. Prima gli uomini, poi le donne. A ciascuno è stato spiegato il motivo della sua uscita. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Anita Mazzotta abbandona il Grande Fratello: ecco cosa è successo davvero